„Jay und Silent Bob“-Reboot in der Mache

Sonntag, 6. Januar 2019 11:20 Uhr

Das neue Jahr fängt gut an: Kevin Smith hat bestätigt, dass ein „Jay und Silent Bob“-Reboot in Arbeit ist!

Smith arbeitet gerade zusammen mit Jordan Monsanto an dem Film, von dem bereits seit 2017 die Rede ist.

Quelle: twitter.com



Am Neujahrstag twitterte Smith, dass er den Tag mit einem Pre-Pre-Produktions-Treffen für den neuen Jay und Silent Bob-Film verbracht hätte.

Kult-Auftritte in den 90ern

Smith und Jason Mewes waren 1994 erstmalig als Jay und Silent Bob zu sehen gewesen und tauchten in mehreren Filmen auf, bevor sie ihr eigenes Spin-Off bekamen.

Quelle: instagram.com

2017 deutete Smith dann zum ersten Mal an, dass es einen weiteren Film mit den beiden Kultfiguren geben könnte. Es werde sich dabei um eine alberne und durchgeknallte Satire handeln, die viele bekannte Gesichter und Cameo-Auftritte beinhalte. Und er fügte einen Rat an die Jugend hinzu: „Gebt niemals auf! Ihr könnt alles machen, was ihr wollt, wenn ihr nur geduldig seid und am Ball bleibt!“