Jennifer Hudson ist Aretha Franklin: Die neusten Bilder

Gefeierter, internationaler Superstar, Aktivistin und Songschreiberin: Aretha Franklin ist und bleibt die unangefochtene und unvergessene „Queen of Soul“.

In „Respect“ verkörpert US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson die Soul-Ikone und bringt ihr bewegtes Leben, von den bescheidenen Anfängen im Kirchenchor ihres Vaters bis zu ihrem Aufstieg als Musik-Legende, in die Kinos.

Bereits zu Lebzeiten gab es für Aretha Franklin nur eine einzige Person, der sie ihr Lebenswerk anvertrauen wollte: Oscar- und Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson (Dreamgirls). In jahrelanger Freundschaft verbunden, entstand die Idee schon vor etlichen Jahren. Regie führt die hochgelobte Bühnenregisseurin Liesl Tommy, die als erste afroamerikanische Regisseurin eine Tony Award Nominierung für ihre Arbeit erhielt. In weiteren Rollen sind Forest Whitaker, Tate Donovan, Marlon Wayans, Tituss Burgess und Mary J. Blige zu sehen.

Deutscher Kinostart noch nicht bekannt

Nachdem es gestern den neusten Trailer gab, präsentieren wir heute die neusten Bilder! US-Kinostart ist am 25. Dezember 2020, ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekanntgegeben.

Aretha Franklin wurde 1986 als erste Frau in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen. Mit 18 Grammys und über 75 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten.