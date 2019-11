Jennifer Lopez: Dreht sie den Fashion-Film des Jahres?

Mit dem Liebesfilm „Marry Me“ liefert Jennifer Lopez (50) vielleicht mit dem stylishten Film 2020 ab.

Nach dem Mega-Erfolg von „Hustlers“, mit welchen sich Jennifer Lopez sogar in den Kreis der Oscar-Favoriten 2020 katapultiert hat, arbeitet die fleißige Sängerin schon an ihrem nächsten Film. Die romantische Komödie „Marry Me“ mit ihr und Owen Wilson (50) in den Hauptrollen wird die Kritiker sicher nicht vom Hocker hauen. Aber in Sachen Fashion könnte der Streifen der Film des Jahres werden.

Paparazzi knipsen die Schauspieler immer wieder in ihren Outfits bei den Dreharbeiten in New York City. Beim Anblick der Kostüme der kurvenreichen Schönheit verschlägt es Fashion-Fans schlicht und ergreifend den Atem!

Rotes Latex-Kleid am Flughafen

Wir berichteten schon über das pompöse, riesengroße und extrem luxuriöse Hochzeitskleid, in welchem J.Lo ihrem Kollegen Owen Wilson vor der Kamera das Ja-Wort geben wird. Nun tauchten Bilder vom Set auf, welche die zweifache Mutter in einem wirklich hautengen Kleid mit Schulterpolstern und Pailletten zeigen.

Das schicke Teil, das mehr oder weniger nur aus Pailletten besteht, ist ein echter Hingucker. Wir würden sogar soweit gehen und behaupten, dass es in einer Liga mit den sexy Kleidern von Samantha aus „Sex and the City“ spielt.

„Marry Me“: 2020 in den Kinos

Wir als Fashion-Opfer der ersten Stunde sind gespannt auf die vielen Outfits von Jennifer Lopez in der Komödie „Marry Me“. In der RomCom geht es übrigens um eine Pop-Sängerin, die ihren Rockstar-Verlobten, gespielt von Latino-Star Maluma (25), auf der Bühne bei einem Konzert im Madison Square Garden heiraten will. Kurz vor der Trauung erwischt sie ihren Verlobten in flagranti mit seiner Assistentin. Spontan entscheidet sie sich ein Fan aus der Menge zu heiraten.

Der Liebesfilm soll 2020 in die Kinos kommen.