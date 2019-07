Jennifer Lopez: Erster Trailer zum Stripper-Film „Hustlers“

Mittwoch, 17. Juli 2019 10:52 Uhr

Achtung, es wird heiß! Der erste Trailer zu Jennifer Lopez neuen Film „Hustlers“ wurde nun veröffentlicht und gibt einen ersten Einblick in den Stripper-Film. Neben J. Lo mit dabei: Cardi B und Julia Stiles.

Der Film soll im September dieses Jahres starten (deutscher Kinostart ist unbekannt) und wird Cardi Bs erste große Filmrolle. Sie spielt, Überraschung, eine Stripperin. Damit müsste sich die Rapperin auskennen, denn in jüngeren Jahren arbeitete sie selbst als leicht bekleidete Tänzerin und gab sogar vor wenigen Wochen auf Instagram zu, dass sie damals Männer beklaute. Passt also…

Fans freuen sich

Das Drehbuch von „Hustlers“ basiert auf dem Artikel The Hustlers at Scores von Jessica Pressler. Die Geschichte dreht sich um eine Crew aus ehemaligen Stripperinnen, die nun gemeinsame Sache machen. Mit vereinten Moves nehmen sie Rache an reichen, betrunkenen und missbräuchlichen Klienten. Ober-Stripperin: Jennifer Lopez!

Im Trailer sieht man Lopez in Unterwäsche an einer Stange schwingen, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Die Fans in den Kommentaren sind regelrecht am Ausflippen, können den Start des Films kaum erwarten.

Neben den bereits genannten Damen sind außerdem noch Lili Reinhart, bekannt aus der Serie „Riverdale“ und Keke Palmer, Sängerin und Schauspielerin, dabei. Fans freuen sich Lili Reinhart nach ihrer „Riverdale“-Rolle in „Hustlers“ zu sehen: „Ich bin so aufgeregt, werde den Film wegen Lili sehen.“