Jennifer Lopez: „Ich umgebe mich nicht mit Leuten, die mich runter ziehen“

Sonntag, 30. Dezember 2018 10:06 Uhr

Schauspielerin, Sängerin und Geschäftsfrau Jennifer Lopez sprach jetzt über ihr Erfolgsgeheimnis. Geduld und keine überstürzten Entscheidungen gehört wohl dazu.

„Niemals mit Hast! Immer mit Weile!“, sagte sie jetzt im Interview mit der ‚Bild am Sonntag‘. „Du musst Geduld mitbringen und auf den richtigen Moment warten. Wenn du Dinge überhastest im Leben, dann geht es meistens nicht gut.“

Ferner verriet die 49-Jährige, die ab 17. Januar in dem Film „Manhattan Queen“ zu sehen ist, dass auch bei ihr immer Unsicherheit oder Zweifel aufkämen. „Das geht doch jedem so, oder? Wer hat nicht schon vor einer großen mentalen Mauer gestanden und wusste nicht, wie man diese überwinden kann. Probleme zu bewältigen ist ein wichtiger Teil in unser aller Leben.“

So achtet sie auch bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter darauf, dass diese viel Energie mitbringen: „Ich habe keine Lust mehr, mich mit Leuten zu umgeben, die mich nach unten ziehen. Macht das Sinn?“

„Manhattan Queen“

Nach längerer Kinoabstinenz feiert Lopez mit der Feelgood-Komödie „Manhattan Queen“ ihre Rückkehr auf die große Leinwand. Als ehrgeizige Powerfrau beweist sie hier mit unnachahmlichem Temperament, dass man auch in der Mitte des Lebens noch einmal richtig durchstarten kann.

Passend dazu bereichert die Diva den Soundtrack mit „Limitless“ um einen grandiosen Popsong, der die positive Botschaft des Films auf den Punkt bringt: Glaub‘ an dich, und alles ist möglich, ganz gleich, welche Hindernisse dir das Leben in den Weg legt!