Jennifer Lopez: Ist sie eine schlechte Sängerin und Schauspielerin?

Mittwoch, 28. November 2018 11:13 Uhr

Jennifer Lopez wurde von Selbstzweifel geplagt. Die ‘On The Floor‘-Hitmacherin hatte zu Beginn ihrer Karriere mit Selbstzweifeln zu kämpfen und machte sich ständig Gedanken darüber, was die Leute wohl über sie denken.

Während eines Panels in New York zu ihrem neuen Film ‘Manhattan Queen‘ erzählte sie: „Ich lasse nicht zu, dass die Meinungen anderer mich dahingehend beeinflussen, wie ich über mich denke. Das brauchte aber eine Zeit lang. Zu Beginn meiner Karriere tat ich es und ich hatte deswegen ein sehr schlechtes Bild von mir“.

Viele sagten, sie könne nicht singen

Die 49-Jährige bleibt positiv, trotz der vielen Kritiken: „Jeder meinte immer, ‘Sie kann nicht singen, sie kann nicht tanzen, sie kann nicht schauspielern, sie hat nur ein hübsches Gesicht oder ihr Hintern ist riesig‘ oder was auch immer sie über mich sagten, ich fing an, ihnen zu glauben. Und das verletzte mich sehr lange“, so die Schauspielerin traurig.

Quelle: instagram.com

Lopez sagte immer wieder zu sich selbst: „Ich bin eine großartige Schauspielerin, eine großartige Sängerin, eine großartige Tänzerin, ich bin großartig in den Dingen! Und ich werde weiter machen!‘ Und das tat ich. Und das war alles, was ich gemacht hab. Und ich fing an, härter zu arbeiten, härter als jeder andere. Ich fing an, an mich zu glauben“.