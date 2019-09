Jennifer Lopez: So sexy räkelt sie sich an der Pole-Dance-Stange

Am 13. September startet „Hustlers“, der neue Film von Jennifer Lopez (50) in den amerikanischen Kinos. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest, jedoch verspricht ein neues Video mit Ausschnitten aus dem Film: Es wird heiß.

Der Film handelt von einer Gruppe Stripperinnen in New York, Jennifer Lopez mimt die Stripper-Anführerin. Ebenfalls mit an Bord sind Cardi B, Keke Palmer und Wuchtbrumme Lizzo. In einem neuen Video sieht man J. Lo einem ihrer Schützlinge zeigen, wie man sich sexy an der Stange räkelt.

Sexy wie nie

Und eins muss man der 50-jährigen lassen: Gekonnt ist gekonnt. Sexy schwingt sich Lopez an der Pole-Dance-Stange als hätte sie nie etwas anderes getan. Nur in Slip und BH gekleidet, mit schwindelerregenden High Heels führt La Lopez die wildesten Verrenkungen an der Stange vor.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ erklärt J.Lo über den Film: „Es ist einfach eine witzige, sexy und ein wenig gefährliche Welt dieser Frauen, die eine Reise à la Robin Hood unternehmen, auf der sie von den Reichen stehlen, um es sich selbst zu geben.“