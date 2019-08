Jennifer Lopez über ihren Job als Stripperin

Jennifer Lopez hatte anfangs Hemmungen, sich derart sexy im Stripperfilm ‚Hustlers‘ zu zeigen.

Obwohl die Latina-Queen auf der Bühne regelmäßig in knappen Outfits auftritt, war sie doch befangen, als sie in ihrem neuen Film in die Rolle – und Kleider – einer Stripperin schlüpfte. „Es ist nicht so, als ob ich auf der Bühne mit Strumpfhosen, Netzstrümpfen und Bodysuit bin. Das sind sexy Kostüme. Das ist ein anderes Level. Du bist nackt da draußen“, deckt die 50-Jährige auf.

Sexy Komödie

Glücklicherweise legte die Sängerin im Laufe der Dreharbeiten all ihre Hemmungen ab. „Du unterschreibst als Schauspielerin und nimmst eine Rolle an… Sobald du es tust, beruhigst du dich innerlich und denkst ‚Okay. Ich werde das auf die beste Art und Weise machen‘. Denn der Grund, wieso ich ursprünglich mit dem Schauspielern begann, war die Möglichkeit, in die Köpfe von verschiedenen Menschen zu schlüpfen und das Leben und die Menschheit aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten“, schildert sie gegenüber ‚Entertainment Tonight’.

Allen Fans kann sie ‚Hustlers‘ nur ans Herz legen. „Es ist einfach eine witzige, sexy und ein wenig gefährliche Welt dieser Frauen, die eine Reise à la Robin Hood unternehmen, auf der sie von den Reichen stehlen, um es sich selbst zu geben“, beschreibt die Künstlerin den Streifen.

Ein deutscher Starttermin steht bislang noch nicht fest.