Jetzt im Kino: „Abikalypse“ – Tickets zu gewinnen!

Freitag, 26. Juli 2019 20:46 Uhr

Regisseur Adolfo J. Kolmerer kehrt nach der preisgekrönten Thriller-Komödie „Schneeflöckchen“ mit einem herausragenden Jung-Cast in die Kinos zurück – mit coolen Beats und fetten Bässen, aber auch leisen Zwischentönen in „Abikalypse„.

In den Hauptrollen Lea van Acken („Dark“, „Fack Ju Göhte 3“), Lucas Reiber („Fack Ju Göhte 2-3“, „Die Unsichtbaren – Wir wollen leben“), Jerry Hoffmann („Amelie rennt“, „Hitman: Agent 47“) und Reza Brojerdi („Saat des Terrors“) als Außenseiter-Clique. Lisa-Marie Koroll, Oliver Korittke und Mehmet Kurtulus ergänzen das namhafte Schauspielerensemble.

Das Ende der Schulzeit ist der Anfang eines neuen Kapitels. Mit der krassesten Party des Jahres geht’s für vier Freunde raus aus der Schule und hinein ins Leben.

Darum geht’s

Die Geschichte erzählt von den Höhen und Tiefen von vier Außenseitern, die auf der Suche nach ihrem Platz im Leben sind. Die Frage nach der eigenen Identität, der Beeinflussung durch soziale Medien und die nagende Ungewissheit, was die Zukunft für sie bereithält, sind die zentralen Themen in der sommerlichen Komödie. Eingebettet in eine feinfühlige Story, die der „Generation Facebook & Instagram“ die wahren Werte von Freundschaft, Zusammenhalt und Rückhalt präsentiert, spannt der Film den Bogen zwischen wichtiger Message und jeder Menge Spaß.

„Abikalypse“ ist eine Produktion der Pantaleon Films GmbH (Dan Maag, Matthias Schweighöfer und Marco Beckmann) und Warner Bros. Film Productions Germany. Der Film entstand nach einer Idee von Heiko und Roman Lochmann, die auch als Associate Producer fungieren und ursprünglich auch als Darsteller vorgesehen waren.

Jetzt haben die Zwillinge einen Cameo-Auftritt.

