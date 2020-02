Jim Carrey kehrt mit „Sonic the Hedgehog“ ganz groß zurück!

Mit „Sonic the Hedgehog“ kehrt Jim Carrey endlich auf die große Leinwand zurück und schickt sich an, eine neue Generation Fans für sich zu gewinnen. Die Paraderolle des Dr. Robotnik, Sonics ebenso genialen wie verrückten Erzfeindes, ist Carrey wie auf den Leib geschrieben. Endlich kann er wieder alle Register seines komödiantischen Könnens ziehen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt unsere Jim-Carrey-Featurette im ersten Video. (Alle Bilder auf dieser Seite stammen aus dem neuen Film.)

Liebe auf den ersten Gag

Seine Grimassen sind legendär, seine Komödien begeistern das Publikum weltweit und auf Pinterest findet sich sogar eine „Enzyklopädie seiner besten Gesichtsausdrücke“: Jim Carrey!

Hollywoods erfolgreichster Comedian revolutioniert mit seinem Spiel ein ganzes Genre, und auch wenn Kritiker sich anfangs schwer mit ihm tun – beim Publikum ist es Liebe auf den ersten Gag.

Bereits mit 15 Jahren tritt er in Toronto als Stand-up-Comedian auf, bevor er 1978 nach Los Angeles zieht, um Schauspieler zu werden. Zu Carreys Vorbildern zählt unverkennbar der große Jerry Lewis. Wie dieser schafft Carrey es, beim Publikum allein mit seiner prägnanten Mimik und Gestik wahre Lachsalven auszulösen. Nachdem er 1986 an der Seite von Kathleen Turner und Nicolas Cage in Francis Ford Coppolas „Peggy Sue hat geheiratet“ auf sich aufmerksam macht, folgen erste Hauptrollen in Kinofilmen und Sitcoms. Seinen internationalen Durchbruch feiert Carrey 1994 mit der Slapstick-Komödie „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“. Dass er anfangs eher ein Publikums- als ein Kritikerliebling ist – er erhält für „Ace Venutra“ eine Nominierung für die „Goldene Himbeere“ als schlechtester Neu-Star –, hält ihn nicht davon ab, sich und seinem Stil treu zu bleiben.

Nach „Die Maske“ ging es Schlag auf Schlag

Mit den Komödien „Die Maske“ und „Dumm und dümmer“ gelingt es Carrey 1994, auch die Kritiker von sich und seinem Können zu überzeugen. Seine Filme durchbrechen die zu jener Zeit sensationelle Schallmauer von 100 Mio. US-Dollar Boxoffice, die Presse feiert ihn von nun an für seine Gestik, Mimik und Stimmimitationen als „neuen Jerry Lewis“.

Carrey gehört bald zu den bestbezahlten Hollywoodstars und wird 1997 für „Der Dummschwätzer“, der allein in den USA über 300 Mio. US-Dollar einspielt, erstmals für einen Golden Globe nominiert. Mit Peter Weirs Tragikomödie „Die Truman Show“ beweist Carrey 1998 sein vielseitiges Können endgültig und wird für seine berührende Darstellung des Truman Burbank mit seinem ersten Golden Globe ausgezeichnet.

Im Jahr darauf wird er für seine Leistung in „Man in the Moon“ erneut mit einem Golden Globe geehrt. In der Folge bleibt der Vollblut-Comedian seinem Erfolgsgenre und -stil mit Hits wie „Ich, beide und sie“ oder „Der Grinch“ treu. Zugleich ist es ihm wichtig, immer wieder auch in anspruchsvollen Filmen wie „Vergiss mein nicht!“ mitzuwirken, der u.a. mit dem Europäischen Filmpreis als bester nichteuropäischer Film und mit einem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet wird.

Mit seiner Sprachbegabung überzeugt er u.a. 2008 in „Horton hört ein Hu“ und 2009 in Robert Zemeckis’ visionärer Neuverfilmung des Klassikers „Eine Weihnachtsgeschichte„.

Unzählige Ehrungen

Im Laufe seiner Karriere wird Carrey für 7 Golden Globes nominiert und mit zweien ausgezeichnet und erhält Nominierungen für einen Grammy sowie für 24 MTV Movie & TV Awards, die er 11-mal verliehen bekommt. Dass er immer auch das junge Kinopublikum begeistern kann, beweisen seine insgesamt 13 Nickelodeon Kid’s Choice Award-Nominierungen und 6 Auszeichnungen.

Dass er es immer noch draufhat, zeigt Jim Carrey als Dr. Robotnik in „Sonic the Hedgehog“ ab Donnerstag im Kino!