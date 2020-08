11.08.2020 19:58 Uhr

„Jim Knopf & Die wilde 13“: Der Trailer ist da!

"Jim Knopf und die Wilde 13" startet im Herbst 2020 in den Kinos. Jetzt gibt es endlich den ersten Trailer!

Produzent Christian Becker („Wickie und die starken Männer“, „Hui Buh das Schlossgespenst“, „Fack Ju Göhte“, „Die Welle“) versammelte nach „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ einmal mehr ein großartiges wie eingespieltes Team.

Mit dem wurde auch dieser Klassiker von Michael Ende als Realfilm und großes Fantasy-Abenteuer realisiert, der wie die letzte Produktion, zu den aufwendigsten und teuersten der deutschen Filmgeschichte zählt.

Starbesetzung

Regie führte Dennis Gansel („Die Welle“, „Mädchen, Mädchen“). Zum Ensemble zählen Solomon Gordon (Jim Knopf) und Henning Baum (Lukas der Lokomotivführer), Leighanne Esperanzate (Prinzessin Li Si), Rick Kavanian (Die Wilde 13), Annette Frier (Frau Waas), Christoph Maria Herbst (Herr Ärmel), Uwe Ochsenknecht (König Alfons), Sonja Gerhardt (Sursulapitschi) und Milan Peschel (Herr Tur Tur). Michael Bully Herbig leiht erneut dem Halbdrachen Nepomuk seine Stimme.

Darum geht’s

Neue Abenteuer warten auf Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer! Nachdem die beiden Freunde den Drachen Frau Mahlzahn besiegt haben, sinnt die Piratenbande „Die Wilde 13“ auf Rache. Mit ihren Dampfloks Emma und Molly begeben sich die Lummerländer auf eine gefährliche Reise, auf der auch Jims sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen könnte: Er will endlich die Wahrheit über seine mysteriöse Herkunft ans Licht bringen.

Kinostart ist am 08. Oktober.

Das ist Hauptdarsteller Solomon Gorden

Solomon Gordon (15) ist ein britischer Kindedarsteller, der im Film Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018) die Rolle des „Jim Knopf“ spielt.

Seine ersten Bühnenerfahrungen sammelte er von 2014 bis 2015 am Lyceum Theatre in London beim Musical „Der König der Löwen, in dem er den jungen Simba verkörperte. 2016/17 spielte er außerdem am Palace Theatre in Watford die Rolle des jungen Travis in Lorraine Hansberrys Familiendrama „A Raisin in the Sun.“

Wer ist Michael Ende?

Michael Andreas Helmuth Ende (1929-1995) war ein deutscher Schriftsteller. Er gehörte zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Bücher wie „Die unendliche Geschichte“, „Momo“ und „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ waren auch internationale Erfolge und wurden schließlich mehrfach für Film, Fernsehen und Theater adaptiert.

Seine Werke wurden in über 40 Sprachen übersetzt und verkauften sich über 30 Millionen Mal.