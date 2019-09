Joaquin Phoenix hatte keine Erwartungen an „Joker“

Joaquin Phoenix hat nach dem Film ‚Joker‘ schon seine nächste Rolle parat. Der 44-jährige Schauspieler soll laut ‚Deadline‘ bereits seine nächste Rolle an Land gezogen haben. Der ‚Walk the Line‘-Darsteller wird mit Mike Mills, dem Regisseur von ‚Jahrhundertfrauen‘ aus dem Jahr 2016, an seinem neuesten Spielfilm arbeiten, der noch in diesem Jahr gedreht werden soll.

Allerdings wurden bisher keine Details des Films veröffentlicht, jedoch befindet sich A24 in den letzten Gesprächen, um das Projekt zu erwerben, während Chelsea Barnard, Lila Yacoub und Andrea Longacre-White produzieren werden. Über seine Rolle als ‚Joker‘ im gleichnamigen Film gab der Oscar-Preisträger kürzlich zu, dass er das Spielen der Figur als „furchterregend“ empfand.

„Es war furchterregend“

Denn Joaquin Phoenix verriet, dass er keine wirklichen Erwartungen an die Titelrolle von Todd Phillips‘ DC Comics-Blockbuster hatte, der sich mit dem Ursprung von Batmans größtem Bösewicht befasst. Er machte sich im Vorfeld schlicht keine Gedanken um die Rolle seines Charakters.

Dem ‚New York Times‘-Magazin sagte der Hollywood-Star: „Ich wusste nicht wirklich, was es war. Ich wusste nicht, wie ich es klassifizieren sollte. Ich habe nicht gesagt: ‚Dies ist die Figur, die ich spiele.‘ Ich wusste nicht, was wir tun würden. Es war furchterregend.”