Joaquin Phoenix spindeldürr: „Ich war ständig unzufrieden“

Joaquin Phoenix wollte für seinen neuen Film ‚Joker‘ lieber an Gewicht zulegen. Der 44-jährige Schauspieler verlor am Ende knapp 23 Kilogramm, um die Titelrolle des verrückten Clowns in dem mit Spannung erwarteten eigenständigen Blockbuster zu verkörpern. Nun gab er im Gespräch mit dem ‚ReelBlend‘-Podcast allerdings zu, ursprünglich den Plan gehabt zu haben, für den Part zuzunehmen.

Phoenix sagte: „Es schien einfach, als wäre es einfacher. [lacht] Die erste Recherche, die ich anstellte, war bezüglich Medikation und den Nebenwirkungen von Medikation und jeder auf diesen Boards sprach über diese dramatischen Veränderungen in Bezug auf ihr Gewicht. Egal, ob es bedeutete, Gewicht zuzulegen oder zu verlieren. Da ist etwas so verdammt tragisches daran, wenn man Medizin einnimmt, weil man sich abseits des Rhythmus der Welt fühlt und dann hat man diese Nebenwirkungen, die dieses Gefühl noch verstärken.“

Der Regisseur wollte ihn nicht dick

Als der Star Regisseur Todd Phillips seine Idee der Gewichtszunahme, die hauptsächlich darin begründet lag, dass es ihm Spaß machte, für andere Rollen zuzunehmen, präsentierte, wurde er allerdings schnell überstimmt. „Todd war sehr schlau und er sagte: ‚Nein, ich denke wirklich, dass es andersherum sein muss.‘ Und ich wusste, dass es so sein würde, aber ich wollte es einfach einmal probieren“, so Joaquin.

Später gab der ‚Walk The Line‘-Darsteller dann allerdings zu, dass die Gewichtsreduktion ihm dabei half, sich mit dem Charakter von Batmans größtem Gegner sowie dessen komödiantischen Alter Ego Arthur Fleck zu identifizieren. Phoenix sagte: „Arthur ist jemand, der ständig nach Bestätigung und Anerkennung und Liebe sucht. Als wolle er einfach die Verehrung der Menschen konsumieren. Es ist, was er braucht. Und ich denke, auf irgendeine Weise hatte ich dieses Gefühl. Ich war ständig unzufrieden, dieses Maß an Hunger zu haben lässt dich einfach anders denken. Aber ich denke, es ließ mich meinen Körper auch auf eine Weise spüren, die ich normalerweise nicht spüre.“

Der „Joker“ startet am 10. Oktober in den Kinos.