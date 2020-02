John Cena: Wird er der nächste Bösewicht in „Fast & Furious 9“?

John Cena lässt offen, ob er in ‚Fast & Furious 9‚ einen Bösewicht darstellt oder nicht. Der 42-jährige Ringer und Schauspieler stellt in dem neunten Teil der Franchise Jakob Torretto, den Bruder von Vin Diesels Charakter Dominic, dar.

In dem gerade erschienenen Trailer wird Jakob als neue Bedrohung für Dominics Crew dargestellt, jedoch besteht Muskelprotz John darauf, dass dies nicht eindeutig sei und die Fans entscheiden müssten.

„Wir überlassen es dem Publikum …“

In einem Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte der Ex-Wrestler: „Wir überlassen es dem Publikum, wir überlassen es der ‚Fast…‘-Familie auf der ganzen Welt, zu entscheiden, wer schlecht und wer gut ist. Denken Sie daran, der Trailer zeigt gerade genug, dass Sie eine Menge Fragen haben – und ich keine davon beantworten kann!“

Vin Diesel stimmte John zu und behauptete, es gebe „keine nullachtfünfzehn-Charaktere“ in der ‚Fast & Furious‘-Franchise. Er fügte hinzu: „Das ist fair. Sie werden sich entscheiden müssen. So wie alle Figuren in dieser Saga sind sie mehrdimensional und es gibt keine Figuren, die man in eine Ecke drängt. Sie alle haben Schichten, wie wir gesehen haben… Aber wir sind so aufgeregt darüber.“

Scheint also, als müsste man sich im Kino selbst ein Bild von John Cenas Rolle machen…