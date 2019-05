„John Wick 4“ kommt! – Aber erst in zwei Jahren

Dienstag, 21. Mai 2019 21:08 Uhr

‚John Wick 4‘ wird im Mai 2021 in die Kinos kommen. Wie Studio Lionsgate nun bestätigte, werden die Fans auf den vierten Teil der Blockbuster-Reihe noch ein wenig warten müssen. Der Film, in dem Keanu Reeves erneut die Hauptrolle des ehemaligen Auftragskillers spielen wird, soll erst in zwei Jahren zu sehen sein.

Das wurde in einer Textnachricht, die weltweit an Fans verschickt wurde, bekannt gegeben. „Du hast gedient. Du wirst in Diensten stehen. ‚John Wick: Kapitel 4‘ kommt – 21. Mai 2021“, heißt es in der Nachricht. Die Neuigkeit, dass es noch einen weiteren Film geben wird, dürfte die Fans wenig überrascht haben.

Fans liefen die Kinos ein

Immerhin fuhr der Vorgänger ‚John Wick: Kapitel 3‘ einen riesengroßen Erfolg ein und stieß sogar den amtierenden Filmhelden ‚Avengers: Endgame‘ vom Thron. Drei Wochen lang war der Streifen des Marvel-Universums die Nummer 1 und erzielte mit etwa 50 Millionen Euro am meisten Einnahmen an den Kinokassen.

Den Spitzenplatz mussten die Avengers nun aber räumen. ‚John Wick: Kapitel 3‘ kam am Wochenende auf eine weltweite Einnahmensumme von etwa 85 Millionen Euro (Wir berichteten).