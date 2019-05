„John Wick: Kapitel 3“ stößt „Avengers: Endgame“ vom Thron

Montag, 20. Mai 2019 13:17 Uhr

John Wick: Kapitel 3 hat das ‚Avengers: Endgame‘ vom ersten Platz der Kinocharts geschlagen. Der letzte Film der Blockbuster-Reihe hat den Film vom Marvel Cinematic Universe überholt – am ersten Wochenende spielte der Action-Kracher rund 51 Millionen Euro in den USA und Kanada und insgesamt rund 82 Millionen Euro weltweit in die Kinokassen.

Der dritten Teil der Saga ist also schon jetzt der erfolgreichste.

„Avengers: Endgame“ spielte in seiner vierten Woche in den USA und Kanada nur noch rund 29,4 Millionen Dollar ein und rutschte auf den zweiten Platz. Weltweit hat das Superhelden-Epos inzwischen rund 2,6 Milliarden Dollar eingespielt und liegt damit weiter auf dem zweiten Platz der bislang umsatzstärksten Filme hinter James Camerons „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009

Unterdessen wurde Keanu Reeves, der den Hauptdarsteller in ‚John Wick‘ spielt, erst vor kurzem im TCL Chinese Theatre verewigt, nachdem er seine Füße bei der Zeremonie in Hollywood in Zement verewigte. Die ‚CBS Los Angeles‘ schrieb, dass der 54-Jährige drei Anläufe brauchte, damit sein Abdruck im Asphalt war.

Eine Ehre

Reeves – der bereits eine vielseitige Karriere hinter sich hat, spielte in Blockbustern wie ‚The Matrix‘ und ‚Speed‘ mit, bis hin zu der Komödie ‚Bill & Ted‘. Dem Publikum erzählte er, dass es eine „Ehre“ sei, zu den Größen Hollywoods zu gehören und gab zu, dass er seinen Fans „sehr dankbar“ sei, die seine Filme unterstützten.

Er sagte: „Es ist eine große Ehre, hier und eingeladen zu sein, an diesem historischen, magischen Ort. Zu all den wundervollen Künstlern zu gehören, die hier über die letzten 92 Jahre arbeiteten und zu der Hollywood-Tradition zu gehören, die von Sid Grauman gestartet wurde und bis heute anhält. Vielen Dank.“ (Bang/dpa)