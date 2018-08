Johnny Depp: Sein Tupac-Film wird verschoben

Dienstag, 7. August 2018 11:39 Uhr

Johnny Depps neuer Film ‚City of Lies‘ wird nicht wie geplant nächsten Monat erscheinen. Eigentlich hätte das Krimidrama am 7. September in die US-Kinos kommen sollen, doch nun wurde die Veröffentlichung bis auf Weiteres verschoben. Ein neues Datum ist noch nicht bekannt.

Wie ‚Variety‘ berichtet, hat ein Sprecher von Global Road Entertainment bestätigt, dass das Projekt nun aktualisiert werde. Der Streifen berichtet von den Ermittlungen nach der Ermordung der Rapper Tupac Shakur und Notorious B.I.G. Depp spielt dabei den LAPD-Polizisten Russell Poole, der sich mit einem Journalisten (Forest Whitaker) in die Ermittlungen stürzt und sich dabei so einige Feinde macht. Einen deutschen Starttermin gibt es bislang nicht. Es soll aber eigentlich Ende Oktober sein.

Es ist keine leichte Zeit für den Hollywood-Star, denn erst letzten Monat wurde er von dem ‚City of Lies‘-Crewmitglied Gregg ‚Rocky‘ Brooks wegen Körperverletzung verklagt. Brooks beschuldigt den Schauspieler, ihn geschlagen zu haben, nachdem er eines Abends darüber informiert wurde, dass die Dreharbeiten erst spät zu Ende sein würden.

Schadensersatz gefordert

Depp soll ihn im April 2017 „böswillig und gewaltsam“ zweimal in die Rippen geschlagen haben, weshalb er „physische Schmerzen und emotionale sowie psychologische Verletzungen“ davongetragen habe. Nun fordert Brooks Schadensersatz von Depp, dessen „Rausch und Temperament ein feindseliges, missbrauchendes und unsicheres Arbeitsumfeld kreiert“ habe. Regisseur Brad Furman verteidigte den Darsteller dagegen. „Er behandelt die Crew und die Leute um ihn stets mit dem größten Respekt. Filme können stressig sein und Pleiten können oft übertrieben werden. Wir alle lieben Geschichten – aber hier gibt es keine“, sagte er in einem Statement.