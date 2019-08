„Joker“: Wird es ein Sequel geben?

Todd Phillips denkt, ein ‚Joker‘-Sequel berge großes Potential. Der Psycho-Thriller wird bald erscheinen, aber der 48-Jährige ist überzeugt, es könnte möglicherweise einen Nachfolger geben, wenn Joaquin Phoenix – der den psychisch gestörten Verbrecher im aktuellen Film spielt – zustimmt, in einem weiteren Teil die Hauptrolle zu übernehmen.

In einem Interview mit dem ‚Total Film‘-Magazin gab Phillips an: „Eins werde ich euch verraten: […] Es gibt niemanden wie Joaquin. Wenn er mitmachen würde und die Leute seinen Film ansehen und Warner Bros. sagen würde ‚Wisst ihr was? Wenn ihr noch eine weitere gute Idee parat habt…‘, kann ich mir vorstellen, dass wir etwas richtig Cooles erschaffen könnten.“

Hängt von Erfolg ab

Allerdings hängt die Wahrscheinlichkeit des Projekts natürlich davon ab, wie erfolgreich das Original sein wird, wenn es Anfang Oktober in die Kinos kommt. Phoenix enthüllte diesbezüglich vor Kurzem, er befürchte, dass der anstehende Film, der auf dem DC Comic-Bösewicht basiert, die Erwartungen der Fans nicht erfüllt.

Der 44-jährige Darsteller und Phillips sind nämlich von dem Originalmaterial abgewichen und fokussieren sich stattdessen auf die Geschichte, wie der Komödiant Arthur Fleck zum Joker wird. Ob dies den Fans gefällt, bleibt abzuwarten.

„Joker“ startet am 10. Oktober.