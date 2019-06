Jon Hamm verrät Details zu „Top Gun: Maverick“

Montag, 24. Juni 2019 08:45 Uhr

Laut Jon Hamm wird ‚Top Gun: Maverick‘ in 6K-Auflösung gedreht. Der 48 Jahre alte Schauspieler hat einige Details darüber verraten, was die Fans von dem lang erwarteten zweiten Teil des 1986er Blockbusters erwarten können.

So würden die kristallklaren Aufnahmen und Stunts sie vermutlich mit offenen Mündern dastehen lassen, wie er der Zeitung ‚Daily Star Sunday‘ verriet: „Wir drehen den Film in 6K, also ist er in unglaublich hoher Auflösung. Die Luftaufnahmen sind unglaublich. Und es ist sehr praktisch – es gibt nicht viel computergeneriertes Material. Diese Typen sind wirklich da oben in Flugzeugen und werden mit mehreren G herumgewirbelt. Das ist also sehr aufregend anzuschauen. Sie zeigten mir 15 Minuten Material und ich verließ den Trailer mit meiner Kinnlade unten.“

Hamm betonte, dass die gesamte Besetzung, außer Tom Cruise und Val Kilmer, die erneut in ihren Rollen des Maverick und Iceman zu sehen sein werden, sowie Miles Teller, der Bradley Bradshaw spielen wird, ein Geheimnis aus ihren Rollen machen müssen.

Quelle: instagram.com

Bewährtes und Neues

Während er verriet, dass sowohl alte, als auch neue Fans die „unterschiedliche Richtung“ lieben werden, die die Geschichte einschlägt, berichtete er weiter: „Ich kann nicht wirklich viel über meine Rolle verraten. Diesen Film zu machen war ein sehr komisches Erlebnis, aber es war auch ein wunderbares Erlebnis. Er wird einen ähnlichen Vibe wie der erste haben.“

Zuletzt waren Kara Wang und Jack Schumacher zur Besetzung des Blockbusters gestoßen. Die beiden werden ebenfalls Piloten verkörpern und gehören zu den finalen Neubesetzungen der Paramount- und Skydance Media-Produktion. Weitere beteiligte Schauspieler sind Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly, Lyliana Wray, Greg Tarzan, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Glen Powell und Ed Harris.