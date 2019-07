Jordan Peele ist sich sicher: Horrorfilme haben gute Botschaften

Montag, 29. Juli 2019 22:10 Uhr

Jordan Peele ist überzeugt, dass alle großartigen Horrorfilme eine soziale Botschaft haben. Der ‚Wir‘-Regisseur ist von dem Erfolg seines Horrorfilms begeistert und liebt es zu sehen, wie die einzigartige Mischung aus Horror und Komödie den Menschen hilft, Dinge auszudrücken.

einem Clip auf der DVD von ‚Wir‘ meinte der Filmemacher: „Ich glaube, Horror und Komödie sind eine großartige Möglichkeit, zu zeigen, wie wir uns wegen bestimmten Sachen fühlen. Ich finde, dass die komödiantische Szene in einem Horrorfilm sehr wichtig ist, um die Spannung zu befreien und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, emotional aufzuholen und sich für den nächsten Akt des Terrors vorzubereiten.“

„Ich bin neugierig, was das Publikum darin sieht“

Großartige Horrorfilme haben seiner Meinung nach alle eine soziale Botschaft, in irgendeiner Weise. „Wenn es funktioniert, dann drängt es in etwas, das wir verdrängen. Ich habe eine klare Welt, die ich versuche zu vermitteln mit diesem Film, alles bezieht sich auf unsere Unterschiedlichkeit als Menschen und die Schuld und Sünden, die wir tief in uns begraben haben. Ich bin neugierig, was das Publikum darin sieht“, so der 40-Jährige.