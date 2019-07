Jordan Peele möchte den gruseligsten Horrorfilm aller Zeiten machen

Dienstag, 16. Juli 2019 23:51 Uhr

Jordan Peele möchte einen Horrorfilm machen, den das Publikum aus den Socken hauen wird. Der erfolgreiche Horror-Regisseur ist vor allem für seinen 2017 mit dem Oscar ausgezeichneten Film ‚Get Out‘ sowie seinem diesjährigen Mysterthriller ‚Us‘ bekannt.

Doch auch wenn der 40-Jährige noch nicht versucht habe, den „gruseligsten Film überhaupt“ zu drehen, habe er dennoch noch wahnsinnig viele Ideen für ein Projekt, um dem Publikum gehörig Angst einzujagen.

„Ich habe Ideen“

In einem Interview mit dem ‚Empire‘-Magazin erzählte er: „Ich muss es noch versuchen und den gruseligsten Film überhaupt machen. Ich habe einige Ideen. Irgendwann werdet ihr mich sehen, wie ich der Welt etwas anbieten werde, das einem wahrhaftige Angst einjagen wird. Es beginnt mit dem Buchstaben H. Und dieser Film wird einer sein, den ein Horror-Publikum sehen möchte, davon gehe ich aus. Und der Rest der Welt wird sagen, ‚Nein, danke.'“

Besonders angetan ist der Regisseur von Filmen wie ‚Der Exorcist‘, ‚Shining‘, ‚Blair Witch Project‘ und ‚Paranormal Activity‘: „[Diese Filme] sind am gruseligsten. Und ich möchte so einen Film wie diese machen.“ Das Horror-Genre ist für den ‚Key & Peele‘-Star, der demnächst mit den Dreharbeiten zum Remake von ‚Candyman‘ beginnt, nach wie vor etwas Besonderes: „Es gibt einige sehr schöne Horrorfilme, die mir eine Kunstfertigkeit und eine Hingabe an ein Kinoerlebnis versprechen, die andere Genres so nicht gewährleisten können.“