Jude Law (47): „Ich hab’s geschafft, ich habe überlebt“

Jude Laws Alter behindert seine Karriere nicht. Der 47-jährige Schauspieler hat keine Angst davor, dass sein mittlerweile höheres Alter ihm den Weg zu neuen Job-Angeboten verbauen könnte. Im Interview mit der italienischen ‘IO Donna’ erklärte er jetzt:

„Es amüsiert mich. Ich fühle mich gerade wirklich wohl in meiner Haut. Die Schauspielerei ist ein verrücktes Geschäft: Mit 20 bist du in einem Minenfeld, wenn du ein Mann bist. Mit 30 kannst du dich etwas zurücklehnen und sagen ‘Ich hab’s geschafft, ich habe überlebt’. Mit 40 haben deine Rollen ein anderes Gewicht und Tiefe und du musst nicht mehr der schöne Junge sein oder vor Jugend strahlen. Es ist wundervoll, sich so wohl zu fühlen“, so Jude Law.

Sohn tritt in seine Fußstapfen

Eine Reise, die sein ältester Sohn Rafferty noch vor sich hat. Denn wie die ‘Daily Mail’ vor einiger Zeit berichtete, wird der 23-Jährige in die Rolle des Oliver Twist schlüpfen und in einem Remake den Romanklassiker neu interpretieren.

So wird er an der Seite von Rita Ora und Michael Caine einen Streetart-Künstler spielen, der auf der Straße in London lebt. In einem Statement sagte Law zu seiner ersten Hauptrolle: „Ich freue mich sehr so eine beliebte literarische Figur zu verkörpern und gemeinsam mit Martin Owen dessen neue Interpretation im modernen London zum Leben zu erwecken.“