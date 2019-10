Jude Laws Sohn spielt Hauptrolle in neuem „Oliver Twist“-Film

Jude Laws Sohn hat seine erste Hauptrolle ergattert. Der 46-jährige Schauspieler ist Vater von fünf Kindern. Sein ältester Sohn, Rafferty, den er gemeinsam mit Ex-Frau Sadie Frost hat, war bisher durch seine Model-Karriere aufgefallen.

Jetzt will der 23-Jährige offenbar in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten und Karriere als Schauspieler machen. Wie ‘Daily Mail’ berichtet, wird er in die Rolle des Oliver Twist schlüpfen und in einem Remake den Romanklassiker neu interpretieren.

Quelle: instagram.com

Ein harter Marathon

So wird er an der Seite von Rita Ora und Michael Caine einen Streetart-Künstler spielen, der auf der Straße in London lebt. In einem Statement sagte Law zu seiner ersten Hauptrolle: „Ich freue mich sehr so eine beliebte literarische Figur zu verkörpern und gemeinsam mit Martin Owen dessen neue Interpretation im modernen London zum Leben zu erwecken.“

Sollte er sich auf die Dreharbeiten vorbereiten, wie es auch sein Vater handhabt, dürfte ihm ein großer Film-Marathon bevorstehen. Denn Jude Law hatte als Vorbereitung für seine Darstellung des jungen Albus Dumbledore alle ‘Harry Potter’-Filme durchgeschaut, wie er dem ‘SFX’-Magazin erzählte:

„Ich schaute [mir Gambon und Harris an], aber ich wurde sofort von Jo Rowling und David Yates aufgehalten, die mir sagten, ‚Komm schon, das sind 80 Jahre zwischen ihnen. Du bist noch nicht er.‘ Da gab es kleine Dinge, die Harris und Gambon machten, die ich mit aufnehmen wollte, aber eigentlich war es nur ein Vorwand, um wieder in die Welt hinein zu tauchen. Was also werde ich am Wochenende machen? Ich werde alle ‚Harry Potter‘-Filme schauen und vorgeben, mir Notizen zu machen‘.“