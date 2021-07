Judi Dench als Magierin in „Da scheiden sich die Geister“

Geisterbeschwörung: Ruth Condomine (Isla Fisher l-r), Madame Arcati (Judi Dench) und Charles Condomine (Dan Stevens) bei einer Séance.

19.07.2021 21:15 Uhr

Judi Dench als schrullige Esoterikerin und schicke Art-déco-Outfits erwarten die Zuschauer in der britischen Komödie „Da scheiden sich die Geister“.

Mit tollen Kostümen wartet die britische Komödie „Da scheiden sich die Geister“ auf. Besetzt mit Oscar-Preisträgerin Judi Dench, nimmt das Film-Remake die Zuschauer mit in die 1930er Jahre.

Der Schriftsteller Charles Condomine (Dan Stevens) soll sein erstes Drehbuch schreiben und hat eine Schreibblockade. Mit seiner Frau Ruth (Isla Fisher) besucht er eines Abends eine Zaubershow, bei der die mysteriöse Madame Arcati (Dench) Eindruck bei Charles hinterlässt. Er bucht sie für eine private Séance, um neue Inspiration zu bekommen. Doch das hat andere Auswirkungen als erwartet.

Der falsche Geist

Madame Arcati beschwört versehentlich den Geist von Charles‘ gestorbener Ex-Frau herauf. Der intriganten Elvira (Leslie Mann) gefällt es gar nicht, dass ihr Ex-Mann schon Ersatz für sie gefunden hat. Damit will sie sich nicht einfach abfinden, was natürlich für einige Probleme sorgt.

Der Film basiert auf einem Theaterstück aus dem Jahr 1941, das bereits 1945 vom Briten David Lean verfilmt wurde. Regisseur Edward Hall lässt mit liebevoll dekorierten Innenräumen und schicken Art-déco-Outfits die 1930er Jahre auferstehen.

Judi Dench mit großartiger Rolle

Dench (86) besticht in der Rolle der schrulligen Magierin. Die Schauspielerin, die ihre Karriere am Theater in London begann, gewann 1999 einen Oscar für ihre Nebenrolle in „Shakespeare in Love“. Vor einigen Jahren spielte sie auch in einer Verfilmung von „Mord im Orient Express“ mit – ein weiteres Remake eines alten britischen Klassikers.

Da scheiden sich die Geister, Großbritannien 2020, 96 Min., FSK o.A, von Edward Hall, mit Judi Dench, Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann