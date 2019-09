Julia Stiles wollte unbedingt Rolle in Stripper-Film „Hustlers“

Julia Stiles wollte unbedingt in ‚Hustlers‚ mitspielen, egal wie groß ihre Rolle sein würde. Die 38-jährige Schauspielerin war so fasziniert von der Geschichte des Films, die auf dem aufsehenerregenden ‚New York Magazine‘-Artikel ‚The Hustlers at Scores‘ der Journalistin Jessica Pressler von 2015 basiert, dass sie unbedingt in dem Streifen mitwirken wollte – ganz egal wie groß die Rolle ist oder welchen Part sie spielen würde.

In dem Film von Lorene Scafarias übernimmt Stiles die Figur der Journalistin Pressler, die einer Reihe von Stripperinnen auf der Spur ist, die reiche Männer ausnehmen. Auf die Frage, ob es das erste Mal war, dass sich die ’10 Dinge, die ich an Dir hasse‘-Darstellerin sich so große „Mühe gemacht“ hat, eine Rolle zu landen, seit sie sich einen Namen gemacht hat, antwortete Julia gegenüber dem ‚The Hollywood Reporter‘:

Kontakt über Instagram

Als Julia Stiles die Rolle bekam, schrieb sie Pressler via Social Media an und bat sie um ein Treffen. „Ich habe mich über Instagram an sie gewandt und sagte: ‚Ich spiele dich in diesem Film, ich denke, wir sollten uns treffen“, so Stiles weiter.