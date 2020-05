Julie Andrews will Kindern Freude bereiten

Julie Andrews ist durch ihre Rollen als Mary Poppins und Königin Clarisse in „Plötzlich Prinzessin“ bekannt. Die Schauspielerin fühlt sich sehr zu den mütterlichen Figuren in Filmen hingezogen, wie sie jetzt preisgab.

Julie Andrews hat mit ihrer Tochter zusammen einen Podcast aufgenommen, indem sie Kindergeschichten vorliest. Wegen der Corona-Krise veranlasste sie, dass „Julie’s Library: Story Time with Julie Andrews“ frühzeitig veröffentlicht wird, um den Kindern Zuhause etwas Ablenkung zu schenken. Die Britin hatte schon immer ein Herz für Kinder, wie sie nun gegenüber „The Guardian“ erzählte.

Sie wurde einfach so zum Liebling aller Kinder

Die Schauspielerin Julie Andrews (84) ist dafür bekannt, in Filmen wie „Mary Poppins“ und „Meine Lieder – meine Träume“ das nette Kindermädchen zu spielen. Julie selbst glaubt, dass sie diese Rollen übernommen hat, um Kindern ein so gutes Gefühl, wie möglich zu vermitteln.

Auf die Frage, ob sie die Rollen aus dem Wunsch heraus übernommen habe, ihre eigene schwere Kindheit wieder gutzumachen, erklärte Julie: „Ich glaube, es hatte mehr damit zu tun, dass ich in meinen Teenagerjahren einfach ein arbeitendes Mädchen war, das durch England reiste, von ganzem Herzen sang und mein Handwerk erlernte. Aber als ich erst einmal am Broadway und in Hollywood war, zogen mich die Filme in diese spezielle Arbeit hinein, und ich fand, dass es das war, was ich machen wollte, weil es mir so viel Freude bereitete.“

Sie fügte hinzu: „Diese Filme haben mich dazu gebracht, mich um Kinder zu kümmern, und ich denke, dass ich wahrscheinlich unterschwellig versucht habe, ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ich habe keine Ahnung, ob das aus meiner eigenen Kindheit kommt. Es war einfach die Art und Weise, wie ich durch die Welt gegangen bin“, erzählt die Hollywood-Grande Dame.