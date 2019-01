„Jumanji 2“: Danny DeVito neu dabei

Samstag, 5. Januar 2019 13:26 Uhr

Danny DeVito spielt in ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel 2‘ mit. Der 74-jährige Schauspieler wird laut ‚Variety‘ in der Fortsetzung des Fantasystreifens von 2017 zu sehen sein, der ein Sequel zum Originalfilm von 1995 mit Robin Williams darstellt.

Genauere Details zu DeVitos Rolle stehen allerdings noch aus. Zuletzt war bekannt gegeben worden, dass Awkwafina ebenfalls Teil des Casts sein wird. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan werden alle erneut in ihre Rollen aus dem Vorgänger-Film schlüpfen, der weltweit etwa 850 Millionen Euro einspielte.

Details zum Film

Regisseur Jake Kasdan, der bereits vor zwei Jahren auf dem Regiestuhl saß, wird auch den neuen Streifen inszenieren. Obwohl die Rolle, die Awkwafina übernehmen wird, bis jetzt noch streng geheim ist, sollen Insider dem ‚Hollywood Reporter‘ bereits verraten haben, dass der Part eine signifikante Schlüsselfunktion habe.

Die Fans der Darstellerin dürfen also gespannt sein. ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘ erzählt die Geschichte von vier Teenagern, die ein altes Videospiel entdecken und sich damit versehentlich in die Welt von Jumanji teleportieren. Die Handlung an sich ist von dem gleichnamigen Kinderbuch von Chris Van Allsburg abgeleitet, das 1981 erschien.