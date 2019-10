„Jurassic World 3“: Mamoudou Athie macht mit

Mamoudou Athie stößt zur Besetzung von ‚Jurassic World 3‚. Der 31-jährige Schauspieler, der zuvor unter anderem in dem Film ‚The Circle‘ und der Serie ‚Sorry for Your Loss‘ zu sehen war, wird in dem Dino-Blockbuster, der im Juni 2021 in die Kinos kommen soll, eine größere Rolle bekommen.

Außerdem steht er bereits als Teil der Besetzung des Netflix-Dramas ‚Uncorked‘ fest und wird neben Kristen Stewart in dem kommenden Science-Fiction-Film ‚Underwater – Es ist erwacht‘ zu sehen sein. Im dritten Teil der neuen Urzeitmonster-Trilogie, die auf die Original-Filme von Meisterregisseur Steven Spielberg folgt, spielt Mamoudou neben Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, die bereits in den beiden Vorgängerfilmen in den Hauptrollen zu sehen waren.

Stars aus dem ersten Film dabei

Außerdem werden in dem Streifen die Hollywood-Veteranen Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill mitspielen, die mit dem ersten ‚Jurassic Park‘-Film von 1993 zu Superstars wurden.

Inszeniert wird das dritte Dino-Abenteuer erneut von ‚Jurassic World‘-Filmemacher Colin Trevorrow. Der hatte am Drehbuch des zweiten Teils ‚Jurassic World – Das gefallene Königreich‘ mitgeschrieben und gemeinsam mit Emily Carmichael auch dieses Mal am Buch getüftelt. Als ausführende Produzenten fungieren Trevorrow und „Dino-Vater“ Steven Spielberg selbst.