Keanu Reeves liest immer alles – im Gegensatz zu seinen Kollegen

Montag, 3. Juni 2019 16:45 Uhr

Keanu Reeves (54) freute sich auf die Chance, in der neuen Netflix-Komödie ‚Always Be My Maybe‘ sein komödiantisches Talent zu zeigen. Auch Regisseurin Nahnatchka Khan war beeindruckt, wie selbstbewusst der Schauspieler an seine Rolle herangetreten ist.

Gegenüber der ‚Los Angeles Times‘ meinte die 45-Jährige: „Keanu hat es ganz und gar geschafft. Zuerst einmal hat er das komplette Drehbuch gelesen. Die meisten erfolgreichen Stars lesen nur den Teil, in dem ihre Rolle drin vorkommt. Er aber las das ganze Skript und erkannte, wie sein Charakter hineinpasst.“

Davon handelt der Film

Der Film handelt von den zwei Kindergartenfreunde Sasha (Ali Wong) und Marcus (Randall Park), die sich nach 16 Jahren wieder treffen. Gerade als Marcus anfängt, sich einzugestehen, dass er Gefühle für Sasha entwickelt hat, fängt diese an, sich mit Keanus Charakter zu treffen. „Man verfolgt Marcus, wie er versucht, es [Sasha] zu sagen, aber dann lässt sie die Bombe platzen und es fühlt sich wie ein Albtraum an: Es ist wirklich Keanu Reeves, den sie da datet.“

Der Star schaffte es, eine alberne Version von sich selbst zu zeigen und sich dabei nicht zu ernst zu nehmen. Derweil wurde bekannt, dass der ‚Speed‘-Darsteller im Gespräch ist, eine Rolle in der nächsten Marvel-Verfilmung ‚The Eternals‘ zu verkörpern. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr im Sommer beginnen. Keanu würde damit an der Seite von ‚Game of Thrones‘-Star Richard Madden zu sehen sein.