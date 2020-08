01.08.2020 23:09 Uhr

Kevin James: Der „King of Queens“-Star wird hier ganz ganz böse!

Kevin James ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Komiker, der vor allem durch seine Darstellung des Doug Heffernan in der Sitcom "King of Queens". Jetzt wird er auch endlich mal richtig böse!

Denn da kommt bald ein außerordentlich brutaler Home-Invasion-Thriller, der ein wahres Blutbad entfesselt!

Neben den schonungslosen Actionszenen begeistert die Genre-Perle „Becky“ dank der grandiosen Performance von Lulu Wilson („Annabelle 2“) als titelgebende Protagonistin und der famosen Wandlungsfähigkeit des „King of Queens“-Stars Kevin James.

Kevin James kann auch anders

In seiner Rolle als skrupelloser Killer ist der auf Komödien abonnierte Publikumsliebling Kevin James meilenweit entfernt von seinem Image als tollpatschiger Kurierfahrer und beweist eindrucksvoll, was für ein vielseitiger Schauspieler er ist!

Übrigens: Ursprünglich sollte eigentlich der britische Comedian und Kinostar Simon Pegg die Hauptrolle übernehmen, doch dann gab es Terminschwierigkeiten.

Der blutige Thriller kommt in Deutschland nicht uns Kino, sondern wie in den USA angesichts des Pandemie-Irrsinns hierzulande am 30. Oktober auf Blu-Ray und DVD.

Darum geht’s

Seit dem überraschenden Tod ihrer Mutter vor einem Jahr brodelt es unheilvoll in der rebellischen 13-jährigen Becky (Lulu Wilson). Da hilft leider auch der Wochenendausflug zum abgelegenen Seehaus nicht weiter, den ihr Vater Jeff (Joel McHale) geplant hat. Kurz nach ihrer Ankunft nimmt der vermeintlich erholsame Kurztrip eine gefährliche Wendung, als Neonazi Dominick (Kevin James) und seine Gang ins Haus eindringen. Die eben ausgebrochenen Sträflinge befinden sich auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schlüssel, der sich allerdings in Beckys Obhut befindet, und diese denkt nicht im Traum daran, ihn kampflos zu übergeben …

Pressestimmen

„Ein stylischer und sehr blutiger Home-Invasion-Thriller“

(The Hollywood Reporter)

„Kevin James überzeugt als Killer, der sich mit dem falschen Teenager-Mädchen anlegt.“

(Chicago Suntimes)

