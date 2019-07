Kino-Charts: „Spider-Man: Far From Home“ an der Spitze

Montag, 8. Juli 2019 21:00 Uhr

‚Spider-Man: Far From Home‘ schwingt sich weltweit zu einem sensationellen Kinostartwochenende! In Deutschland sorgte das jüngste Mitglied des Marvel Cinematic Universe für voll besetzte Kinosäle und begeisterte am Startwochenende 490.000 Besucher (inkl. Previewzahlen).

Auch in den USA schreibt der neueste Marvel-Blockbuster rekordverdächtige Zahlen. Mit einem Einspiel von 39 Mio. US-Dollar erzielte der Film den erfolgreichsten Dienstag aller Zeiten an den US-Kinokassen. Über das lange Wochenende rund um den Unabhängigkeitstag konnten 185 Mio. US-Dollar eingespielt werden. Weltweit feierten die Kinofans den Abschluss der 3. Phase der Infinity-Saga mit einem Einspielergebnis von bereits über einer halben Milliarde US-Dollar.

„Toy Story 4“ sackt ab

Der Trickfilm-Hit „Toy Story 4“ muss seinen Spitzenplatz in den nordamerikanischen Kinocharts räumen. „Toy Story 4“ verdiente nach vorläufigen Zahlen des Branchenportals „Box Office Mojo“ am Wochenende auf dem zweiten Platz gut 34 Millionen Dollar dazu. Die Fortsetzung aus dem Hause Pixar spielte damit in 17 Tagen Laufzeit schon mehr als 306 Millionen Dollar ein. Mitte August soll der Film in die deutschen Kinos kommen.

Auf Platz drei landete Danny Boyles Romantikkomödie „Yesterday„. Der Film (u.a. mit Ed Sheeran) über einen Musiker, der sich nach einem weltweiten Stromausfall als einziger an die Beatles erinnern kann und so Karriere macht, verdiente an seinem zweiten Wochenende knapp 11 Millionen Dollar dazu.

Kino-Charts Deutschland

Hinter dem neuen Spider-Man-Spitzenreiter der offiziellen Charts rutscht hierzulande die Animationskomödie „Pets 2“ mit 317.529 Besuchern auf den zweiten Platz ab. Neu auf der Drei steht der Horrorfilm „Annabelle 3“ von Regisseur Gary Dauberman mit 124.023 Zuschauern. Der Disney-Film „Aladdin“ (68.522) fällt vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Fünfter ist das US-Teenagerdrama „Drei Schritte zu dir“ (65.827). (dpa/KT)