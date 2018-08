Kinofilm „Club der roten Bänder“ ist im Kasten

Montag, 6. August 2018 14:21 Uhr

Am vergangenen Donnerstag fiel in Wegberg in Nordrhein-Westfalen die letzte Klappe zu den Dreharbeiten von „Club der roten Bänder – Der Film“ (AT) mit Tim Oliver Schultz, Luise Befort, Nick Julius Schuck, Damian Hardung, Ivo Kortlang und Timur Bartels in den Hauptrollen.

Gedreht wurde sechs Wochen lang in Köln und Umgebung. Nach dem einzigartigen Erfolg der VOX-Serie dürfen sich die Fans auf den Kinofilm freuen: Leo und seine Freunde Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo haben ein Millionenpublikum gefesselt. Im Kino erfahren wir nun, was vor den Ereignissen der Serie geschah und wie Leo zum kämpferischen Helden wird. Nachdenklich, humorvoll, warmherzig und authentisch erzählt der Film die Vorgeschichten der beliebten Charaktere, die in einer großen Freundschaft endet.

Übrigens: Auf dem Instagram-Account des Filmes gibt es wundervolle Bilder und Clips von den Dreharbeiten. Kinostart ist am 14. Februar 2019.