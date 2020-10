19.10.2020 12:42 Uhr

Kinofilm „Yakari“ feiert in Hamburg Premiere

Endlich mal wieder eine Kinopremiere: In Hamburg wurde der Kinderfilm «Yakari» vorgestellt.

Der kleine Sioux-Junge Yakari darf erstmals auf der großen Leinwand seine Abenteuer erleben: Am Sonntag hat der Film „Yakari“ seine Weltpremiere in Hamburg gefeiert. Kinostart ist am 29. Oktober.

Auf dem roten Teppich vor der Aufführung des Films im Zeise-Kino waren auch Diana Amft („Doctor’s Diary“) und Patrick Bach („Nicht von schlechten Eltern“) anwesend.

Der Comic erschien erstmals vor 40 Jahren

Die beiden Schauspieler haben dem spitzbübischen Biber Lindenbaum (Amft) und Yakaris ungestümem Freund Kleiner Dachs (Bach) ihre Stimmen geliehen. Hans Sigl („Der Bergdoktor“) spricht Yakaris Totemtier Großer Adler.

Die Fernsehserie „Yakari“ wird auf dem Kinderfernsehsender Kika ausgestrahlt. Der erste Yakari-Comic erschien vor mehr als 40 Jahren.

Darum geht’s in „Yakari“

akari hat einen Traum: Er möchte eines Tages auf Kleiner Donner reiten, dem Wildpferd, das noch von keinem Sioux gezähmt werden konnte. Als die Jäger seines Stammes eine Herde Mustangs einfangen, kann Kleiner Donner mit einem mächtigen Sprung wieder entkommen. Yakari folgt dem jungen Pferd und befreit es, als es seinen Huf unter einem Felsen eingeklemmt hat. Für diese mutige Tat verleiht ihm Großer Adler, Yakaris Totemtier, die Gabe, mit Tieren zu sprechen.

Auf der Suche nach Kleiner Donner gerät Yakari in einen reißenden Fluss. Er klammert sich an einen Baumstamm, stürzt aber dennoch einen Wasserfall herab und treibt den Fluss hinunter, weit weg von seiner Heimat. Nun ist es Yakari, der die Hilfe von Kleiner Donner braucht: Gemeinsam machen sie sich auf den weiten und abenteuerlichen Rückweg durchs Gebirge. Dabei treffen die beiden nicht nur viele verschiedene Tiere, es machen ihnen auch Kälte und Hunger zu schaffen. Dazu sind ihnen Jäger eines feindlichen Stammes auf der Spur und ein Sturm droht, Yakaris Eltern, die auf der Suche nach ihrem Sohn sind, in Gefahr zu bringen…

