Kit Harington: Die neue Nebenrolle könnte ganz groß werden

Kit Harington könnte eine beständige Größe im Marvel-Universum werden. Der 32-Jährige ist besonders für seine Darstellung des Jon Snow in der Serie ‚Game of Thrones‘ bekannt, doch er wagt sich auch in andere Gefilde vor.

Gemeinsam mit seinem GoT-Kollegen Richard Madden wird er beim kommenden Marvel-Projekt ‚The Eternals‘ dabei sein und als erster Schauspieler den Charakter Dane Whitman und dessen Alter-Ego Black Knight verkörpern. Mit ein bisschen Glück könnte diese Rolle sogar zu einem größeren Part werden. Marvel-Boss Kevin Feige deutet in der Show ‚Good Morning America‘ in Bezug auf zukünftige Pläne bereits an: „Er ist ein unglaublich großartiger Schauspieler und dieser Part entstand während des ‚The Eternals‘-Films, den wir drehen.“

Dreharbeiten starten bald

Über die Zusage des Briten freute sich die Produktion dann sogar so sehr, dass vielleicht auch eine größere Rolle daraus gemacht werden könnte. „Wir waren so glücklich, als er zustimmte und es ist ein Part, der in der Zukunft möglicherweise noch zu etwas anderem heranwachsen könnte.“

Die Fans würde eine größere Beteiligung ihres Idols in den Marvel-Filmen sicher freuen. Die Produktion für ‚The Eternals‘ soll noch in diesem Jahr beginnen und im November 2020 in die Kinos kommen.