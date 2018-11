Kommt ein weibliches „Spider-Man“-Spin-Off?

Mittwoch, 28. November 2018 22:40 Uhr

Der Animationshit „Spider-Man: A New Universe“ soll dem Franchise ganz neue konzeptuelle Möglichkeiten eröffnen. Dazu gehört auch die Einführung einer weiblichen „Spider-Man“-Figur.

„Spider-Man: A New Universe“ hat sich noch nicht einmal in die Kinos geschwungen, da denkt Sony bereits über potentielle Sequels und Spin-Offs nach. Wie „The Wrap“ berichtet, gibt es zum Beispiel Pläne für einen Film, der die Storyline von Miles Morales weiterverfolgt.

Joaquim Dos Santos, der bei der Netflix-Produktion „Voltron“ Regie führte, soll das Projekt umsetzen.

„Spider-Women“ in den Startlöchern

Offenbar ist außerdem ein Spin-Off in der Mache, bei dem mehrere „Spider-Women“ im Fokus stehen – eine ganze Dynastie, die ihre Spinnen-Superkräfte über drei Generationen hinweg an die Mädchen weitervererbt hat. Diese Charaktere könnten Teil des Spin-Offs „Spider-Gwen“ sein. Das Drehbuch werde laut „The Wrap“ bereits von Bek Smith geschrieben.

„Spider-Man: A New Universe“ wird am 20. Dezember 2018 in die Kinos kommen. Der Film soll die Fans in ein Multiversum mit verschiedenen Dimensionen entführen, von denen jede ihren eigenen „Spidey“ hat. Dazu gehören Charaktere wie Miles Morales, Spider-Gwen und eine ältere Version von Peter Parker. (CI)