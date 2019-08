Kriegsdrama „1917“ von Bond-Regisseur Sam Mendes: Der erste Trailer

Donnerstag, 1. August 2019 22:13 Uhr

Der Oscar-prämierte Regisseur Sam Mendes (James Bond 007: Skyfall) bringt im kommenden Jahr mit „1917“ ein spannungsgeladenes Drama auf die Leinwand. Wir können mit ersten Bildern und einem ersten Trailer aufwarten.

Darum geht’s

Zwei junge britische Soldaten im packenden Wettkampf gegen die Zeit, denn das Überbringen einer Nachricht könnte ein drohendes Massaker verhindern. Ein einziger Tag vor dem Hintergrund des 1. Weltkriegs, an dem das Leben und Sterben von über 1.600 Menschen entschieden wird. Dargestellt werden die Protagonisten durch die beiden Jungstars George MacKay (Captain Fantastic) und Dean-Charles Chapman (Game of Thrones).

Zum weiteren herausragenden Cast gehören die Briten-Superstars Colin Firth (The King’s Speech – Die Rede des Königs, Bridget Jones-Franchise), Benedict Cumberbatch (The Imitation Game, Doctor Strange), Richard Madden (Netflix‘ Bodyguard, Cinderella), Andrew Scott (James Bond 007: Spectre, Sherlock) und Mark Strong (The Imitation Game, Zero Dark Thirty).

Ferner sind dabei: Daniel Mays (Fisherman’s Friends, Star Wars: Rogue One), Adrian Scarborough (King George – Ein Königreich für mehr Verstand, Christopher Robin), Jamie Parker (Harry Potter and the Cursed Child), Nabhaan Rizwan (Informer) und Claire Duburcq.

Kinostart ist am 16. Januar 2020.