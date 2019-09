Kristen Stewart hat einen großen Wunsch

Kristen Stewart würde gerne einmal mit Taika Waititi zusammenarbeiten. Die 29-Jährige wurde durch ihre Darstellung der Bella Swan in der ‚Twilight‘-Saga berühmt und hatte auch danach einige große Filmprojekte.

Trotzdem steckt sie sich für die Zukunft immer wieder neue Ziele. Ein besonderer Wunsch von ihr ist es zum Beispiel, einmal mit dem Filmemacher zusammenzuarbeiten. Besonders nach ‚Jojo Rabbit‘, dem aktuellen Film des 44-Jährigen, den er nicht nur inszenierte, sondern in dem er auch als ein Fantasiefreund in Hitler-Gestalt mitspielt, ist sie von ihm noch begeisterter.

Quelle: instagram.com

„Er ist wunderschön“

Nachdem sie den Film am Wochenende beim Toronto International Film Festival sah, erklärte Kristen Stewart gegenüber dem ‚Entertainment Weekly‘-Magazin:

„Ich würde sehr gerne einmal mit Taika zusammenarbeiten. Ich habe gerade seinen Film gesehen und ich liebe ihn. Ich liebe diesen Kerl. Er ist ein Freund von mir, er ist sehr lustig, aber ich bin wirklich stolz auf seinen Film. Er ist wunderschön. Ich will eigentlich gar nichts darüber sagen. Ich denke, es sollten ihn sich auf jeden Fall alle ansehen, aber es ist ein sehr seltsamer Film, der am Ende einfach so hinreißend wird.“