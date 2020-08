07.08.2020 09:36 Uhr

Kultserie „Knight Rider“ soll verfilmt werden

Wer erinnert sich noch? Das sprechende Auto K.I.T.T und David Hasselhoff in "Knight Rider" jagen Verbrecher. Bei wem nun das Herz höher schlägt, darf sich freuen.

Die TV-Kultserie „Knight Rider“ aus den 1980er Jahren soll auf die große Leinwand kommen. „Aquaman„-Regisseur James Wan soll bei der neuen Spielfilmversion als Produzent an Bord sein, wie die US-Branchenportale „Variety“ und „Deadline.com“ berichteten.

Rollenbesetzung unklar

Der Videospiel-Autor TJ Fixman soll das Drehbuch liefern. Über Regie- und Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.

„Knight Rider“ mit Hauptdarsteller David Hasselhoff und seinem sprechenden, intelligenten Auto K.I.T.T. lief von 1982 bis 1986 beim US-Sender NBC. Der „Baywatch“-Star spielte den Verbrecherjäger Michael Knight, der von seinem Wunderauto, einem Pontiac Trans AM, unterstützt wurde.

Auch interessant:

Die „Knight Rider“-Filme

Basierend auf „Knight Rider“ wurden bereits der Film „Knight Rider 2000“ (1991) und die Serie „Team Knight Rider“ (1997–1998) produziert. Dann gab es noch einen weiterer Fernsehfilm 2008 mit dem Titel „Knight Rider – K.I.T.T. in Gefahr!“. Der wiederum diente als Pilot für eine weitere zwischen September 2008 und März 2009 ausgestrahlte Fernsehserie – ebenfalls unter dem Titel „Knight Rider“. Die wurde aber nach der ersten Staffel eingestellt.

Galerie

David Hasselhoff: Seine 10 Karriere-Meilensteine

1982–1986: Knight Rider

1989–2001: Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

1995–1997: Baywatch Nights

2008: Knight Rider – K.I.T.T. in Gefahr!

2012: Piranha 2

2013: Promi Big Brother

2015: Sharknado 3

2017: Guardians of the Galaxy Vol. 2

2017: Baywatch

2017: Killing Hasselhoff

© dpa-infocom, dpa:200807-99-74179/3, KT