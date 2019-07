Kylie Minogue und „Shaun das Schaf“

Mittwoch, 3. Juli 2019 13:57 Uhr

Dass Shaun eine weltweite Fangemeinde hat, ist keine große Neuigkeit, aber dass einer seiner prominentesten Fans aus Australien stammt, ist hingegen schon neu: Zum Soundtrack von „Shaun das Schaf – Der Film: Ufo-Alarm“ hat Kylie Minogue zusammen mit The Vaccines den Song „Lazy“ beigesteuert!

Justin Hayward-Young von der Britenband The Vaccines merkte dazu an: „Wir lieben Kylie und wir lieben (die Produktionsfirma) Aardman, zwei nationale Institutionen. Es war uns eine Ehre, gemeinsam an ‚Lazy‘ zu arbeiten und uns damit einen Traum zu erfüllen. Auf den ersten Blick ist das vielleicht eine ungewöhnliche Kombination – aber in Shauns wunderbarer und hintersinniger Welt macht das absolut Sinn.”

Und anders als der Songtitel es vermuten lässt, ist Shaun alles andere als faul, wenn es darum geht, seine neue kosmische Freundin LU-LA wieder zu ihren Eltern zurückzubringen. Getreu dem Motto „Nur was Schafe schaffen, schaffen Schafe!“ geben Shaun und seine Freunde ihr Bestes, LU-LA zu retten und dabei den Farmer, Bitzer und ihre weltweite Fangemeinde mit immer neuen Ideen zu überraschen.

Hier gibt’s den neuesten Trailer zu „Shaun das Schaf – Der Film: Ufo-Alarm“! Kinostart ist am 26. September!