Lady Gaga: „A Star Is Born“ kommt im Directors Cut

Mittwoch, 14. November 2018 11:25 Uhr

Lady Gaga behält Requisiten vom Set von ‚A Star is Born‚. Die 32-jährige Sängerin, die sich erst kürzlich mit dem Manager Christian Carino verlobte, hat das Songbuch ihres Alter Egos Ally vom Set mitgehen lassen, ebenso das Shirt vom Allys Lover Jackson (gespielt von Bradley Cooper) und eine Hotelpackung Duschgel.

So sollen Gagas Kinder später eine „greifbare“ und „poetische“ Verbindung zur Arbeit ihrer Mutter haben. Der letzten Ausgabe des ‚Variety‘-Magazins erklärte die ‚Poker Face‘-Interpretin: „Das sind Dinge, die ich meinem kleinen Mädchen oder Jungen zeigen wollen und sagen würde ‚Das sind sie. Du kannst sie anfassen‘. Ich will, dass sie eine enge, greifbare und poetische Verbindung zu dem Film haben, so wie ich sie habe.“

Die Sängerin hat auch verraten, dass sie und Bradley Cooper ganz sicher mit einem Duett auftreten werden, sollte der Soundtrack des Streifens bei den Oscars nominiert werden.

Neue Szenen werden veröffentlicht

Gaga versicherte: „Einhundertprozentig.“ Bereits jetzt steht schon fest, dass der Erfolgsfilm eine Director’s Cut-Version bekommen wird, um den Fans weitere, noch nicht veröffentlichte Szenen zu zeigen. Kameramann Matthew Libatique verriet, dass Cooper, der bei dem Streifen auch als Regisseur fungierte, aktuell an der neuen Version arbeitet. „Ich glaube, sie machen tatsächlich noch einen neuen Schnitt, einen Director’s Cut, und packen einige der Szenen wieder rein. Ich denke, da ist immer diese Sorge wegen der Länge, aber für ihn ist die größte Sorge ‚Wann verlasse ich die erzählerische Liebesgeschichte und wann verlasse ich die Idee, dass ein Charakter aufsteigt, ein anderer absteigt‘. Ich glaube, das ist alles, was er gemacht hat, wenn er die verschiedenen Schnitte gemacht hat. Er hat versucht, diese Seele zu finden“, sagte Libatique.