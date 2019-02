„Lampenfieber“: Youtuber Ossi Glossy kommt ins Kino

Samstag, 9. Februar 2019 21:02 Uhr

Der Dokumentarfilm „Lampenfieber“ begleitet fünf Kinder vom Casting über den Probenprozess bis hin zur großen Premiere vor 2.000 Zuschauern im jungen Ensemble des Friedrichstadt-Palastes, der größten Theaterbühne der Welt.

Für den elfjährigen Nick geht mit dem bestandenen Casting ein Traum in Erfüllung. Die unangepasste Luna (10) mag Ballett und Fußball; Alex (16) bricht über ihre Hauptrolle ins Leben auf, während die schüchterne Maja (9) erst Vertrauen in sich fassen muss, um sich ihren Platz zu erkämpfen.

Ganz anders als YouTuber Oskar „Ossi Glossy“ (15): mit über 17.000 Abonnenten ist der Teenager ein Star – und droht sich zwischen YouTube, Schule und den Proben zu zerreiben. Denn für reichlich androgynen Oskar war es nicht das erste Stück: „Ich habe schon bei einigen anderen Stücken mitgewirkt, kleinere und größere Rollen.

Für den jungen Youtube-Star, der inzwischen nicht mehr zum Jugend-Ensemble des großen Hauses in Berlins Mitte gehört, war es überraschenderweise nicht immer schön gefilmt zu werden, wie er in der Pressemitteilung des Verleihersoffenbarte: „Ich fand es auch oft nicht so angenehm, weil es auch Momente gibt, wo man die Kamera vielleicht nicht so gerne um sich haben möchte.“

Über 500 Kinder bewerben sich jedes Jahr fu?r die Mitgliedschaft im jungen Ensemble des Palastes, mitten im Herzen Berlins. Das junge Ensemble ist mit 280 Kids und Teenagern aus u?ber 20 Nationen das größte Kinder- und Jugendensemble Europas.

„Lampenfieber“ erzählt von Freud’ und Leid des Erwachsenwerdens, und wie im „jungen Ensemble“ des Friedrichstadt-Palastes, dem einzigen professionellen Kindertheaterensemble Deutschlands – von den ersten Tanz- und Leseproben, über Gesangseinstudierungen, Kostümanproben und den Choreographischen Proben – eine Kinderrevue der Superlative entsteht.

Kinostart ist am 14. März.