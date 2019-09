„Last Christmas“ mit ganz viel George Michael: Der deutsche Trailer!

Weihnachten wirft seine Schatten voraus: Jetzt ist der deutsche Trailer zur romantischen Weihnachtskomödie „Last Christmas“ da. Zu den Stars des Films gehört Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh und Emma Thompson.

Der Film beinhaltet übrigens zahlreiche Musikstücke von George Michael, neben dem weltbekannten Filmtitel-Hit auch viele unveröffentlichte Songs. Außerdem wird bisher unveröffentlichtes Material aus dem Nachlass des legendären Grammy-Preisträgers zu hören sein, der weltweit mehr als 115 Millionen Alben verkaufte und dem zehn Nummer-eins-Hits in seiner einzigartigen Karriere gelangen.

Inspiriert von der Musik von Superstar George Michael entstand, unter der Regie von Paul Feig (Brautalarm) und nach dem Drehbuch von Oscar-Gewinnerin Emma Thompson (Sinn und Sinnlichkeit, Tatsächlich… Liebe) und Bryony Kimmings, die romantische Komödie. Kinostart ist am 14. November.

Darum geht’s

London in der Vorweihnachtszeit: Das Leben von Kate (Emilia Clarke) verläuft alles andere als rund. Sie stolpert von einem selbstverschuldeten Chaos ins nächste und selbst ihre Arbeit als Elf in einem Weihnachtsladen beschert ihr kein Glück.

Es scheint wie ein Wunder, als eines Tages Tom (Henry Golding) in ihr Leben tritt und es nach und nach schafft, die vielen Barrieren, die Kate um sich und ihr Herz aufgebaut hat, zu durchbrechen. Doch obwohl es Tom gelingt, Kate wieder Lebensfreude und Selbstvertrauen zu schenken, scheint er doch ein Geheimnis zu haben. Während sich London in ein vorweihnachtliches Lichtermeer verwandelt, lernt Kate, dass sie die Dinge manchmal einfach geschehen lassen und ihrem Herzen folgen muss oder, um es mit George Michaels Worten zu sagen: „You gotta have faith!“