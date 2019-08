„Last Christmas“: So sieht Emilia Clarke im ersten Trailer aus

Emilia Clarke wurde durch ihre Rolle in „Game of Thrones“ zum Weltstar. In dem neuen Film „Last Christmas“ legt sie ihr Schwert beiseite und spielt eine unglückliche junge Frau die in London lebt. Nun ist der erste Trailer da, der einen vielversprechenden Einblick in den Film bietet.

„Game of Thrones„-Fans bekommen ihre Daenerys alias Emilia Clarke seit heute im ersten Trailer zum Weihnachtsfilm „Last Christmas“ zu sehen. Darin spielt die 32-Jährige eine junge Frau namens Kate die im turbulenten London lebt. Kate verbringt ihre Vorweihnachtszeit beruflich in der britischen Hauptstadt, wo sie als Elfe in einem Weihnachtsgeschäft arbeitet, das übrigens das ganze Jahr über geöffnet hat.

Allerdings wird das Leben der Junggesellin von einer Reihe von Rückschlägen und von den falschen Entscheidungen während ihres bisherigen Lebens beschattet.

Der erste Trailer verspricht bereits eine Reihe von lustigen Szenen und stellt auf ironische Weise dar, wie Kate dauerhaft vom Pech verfolgt wird. Zudem ist die Hauptdarstellerin nicht in gewohnter Kriegsrobe sondern im flauschigen Wintermantel zu sehen.

Allerdings hat der langweilige Job der Protagonistin auch etwas Positives. Während der Arbeit lernt Kate nämlich Tom kennen, der von Henry Golding (32) gespielt wird.

Neue Songs von Wham!

Nach anfänglichen Schwierigkeiten verlieben sich die beiden und die sonst so missmutige Kate zeigt ihre sensible Seite. Eine romantische Komödie die bereits jetzt Lust auf Weihnachten macht. Clarke beweist schon in den ersten Bildern zum Film, dass sie neben der zielstrebigen Daenerys auch eine tollpatschige junge Frau spielen kann.

Wie der Titel des Films schon vermuten lässt stammt der Soundtrack von keinem Geringeren als von George Michael (†2016) der 1986 den Titelsong veröffentlichte. Zudem sollen in dem Streifen Songs des Wham!-Sängers zu hören sein, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden.

Wir dürfen gespannt sein wie sich die Drachenkönigin als Elfe schlägt. Der Streifen wird bereits ab dem 14. November in den deutschen Kinos zu sehen sein.

