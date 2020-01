Laura Dern über den sechsfach oscar-nominierten Film „Marriage Story“

Laura Dern hätte sich am Set des Dramas ‚Marriage Story‚ „nicht mehr „Spaß“ wünschen können. Die 52 Jahre alte Schauspielerin spielt in dem preisgekrönten Film an der Seite von Adam Driver und Scarlett Johansson eine hochkarätige Anwältin.

Nun hat die ‚Big Little Lies‚-Darstellerin verraten, dass es 18 Monate lange Gespräche mit Regisseur und Drehbuchautor Noah Baumbach brauchte, um die Rolle der Scheidungsanwältin zu perfektionieren.

Diese Preise erhielt sie bereits

Für ihre Darstellung in ‚Marriage Story‘ durfte sich Dern bereits über zahlreiche Preise wie den Golden Globe oder den Screen Actors Guild Award freuen. Der nächste große Triumph wäre wohl ein Oscar – für den begehrte Trophäe ist sie in der Kategorie ‚Beste Nebendarstellerin‘ nominiert. Außerdem ist der Film für weitere fünf Oscars nominiert.

Mit der Seite ‚Screen Daily‘ sprach die Amerikanerin über den erfolgreichen Film und den Entstehungsprozess ihre Rolle darin: „Es waren gut eineinhalb Jahre voller Gespräche. Und ich erinnere mich an den Abend, an dem er sagte: ‚Ich möchte eine Liebesgeschichte durch die Linse der Scheidung erzählen.‘ Ich lachte und war gleichzeitig voller Ehrfurcht. Erst Monate später, als wir alle unsere Erfahrungen, unsere Sehnsüchte, unsere Herzschmerzen und unsere inneren Kämpfe als Eltern teilten, begann er, die Figuren zu verfestigen und fragte mich, ob ich die Scheidungsanwältin spielen wolle. Und ich könnte mir nicht mehr Spaß als Schauspieler wünschen.“

Das sagt Dern über den Regisseur

Über den Regisseur des Films hat die Darstellerin nur großes Lob übrig, denn er leiste schlicht „so makellose und erfinderische Arbeit“. Dern ist aktuell auch in Greta Gerwigs ‚Little Woman‚ zu bewundern – sie sei froh, in beiden Projekten mitgewirkt haben zu können.