Lemmy Kilmister: Biopic über Motörhead-Legende kommt

Er war Mitbegründer, Bassist und Sänger der Rockband Motörhead. Jetzt bekommt Lemmy Kilmister (1945-2015) einen eigenen Film spendiert. Das Biopic über den 2015 verstorbenen Rockstar soll schlicht „Lemmy“ heißen, wie das US-Branchenblatt „Deadline“ berichtet. Der Film soll einen Einblick hinter die Fassade des Musikers gewähren, der nach dem Aufstehen zum Frühstück Zigaretten und Whiskey konsumierte.

Darum geht’s

„Alles, was Sie über Lemmy gehört haben, ist wahrscheinlich wahr… nicht, weil er Rock’n’Roll-Klischees bediente, sondern weil er sie erschaffen hat“, erklärt Drehbuchautor Greg Olliver. Zudem werde der Werdegang des „Ace of Spades“-Sängers gezeigt: Von den Anfängen mit Jimi Hendrix (1942-1970, „Hey Joe“) bis zur Gründung von Motörhead. Der Produktionsstart ist für Anfang 2021 geplant. Der Film soll dann in Cannes vorgestellt werden.

