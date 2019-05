Lena Meyer-Landrut will schauspielern: „Rollenangebote gab es schon“

Dienstag, 28. Mai 2019 10:46 Uhr

In den letzten Monaten zog sich Lena Meyer-Landrut (28) beruflich zurück, schlägt aber gerade mit ihrem Album „Only Love, L“ zurück und feiert ihr musikalisches Comeback. Doch das scheint der Sängerin wohl nicht mehr zu reichen, sie liebäugelt mit einem weiteren Standbein.

Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut hat große Pläne: Die 28-Jährige möchte im Filmbusiness durchstarten. „Die Schauspielerei reizt mich schon länger“, verriet sie gegenüber dem „Gala“-Magazin am Rande der Filmfestspiele in Cannes.

Sie nimmt Schauspielunterricht

„Ich habe mich lange nicht getraut, den Schritt in Richtung Schauspielerei zu wagen, weil ich weiß, dass da viele Augen auf mich gerichtet sind, die mich nicht unvoreingenommen angucken.“ Nun aber möchte sie ihren Wunsch umsetzt und hat angefangen Schauspielunterricht zu nehmen.

Und die ersten Angebote flatterten bereits auf den Tisch, so Lena: „Rollenangebote gab es schon, das richtige war aber noch nicht dabei. Wenn es kommen soll, dann wird es auch kommen!“ In welcher Rolle wir Lena Meyer-Landrut wohl das erste mal als Schauspielerin in Aktion sehen werden?