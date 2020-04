Leonardo Di Caprio und Robert De Niro verlosen Filmrolle

Leonardo Di Caprio und Robert De Niro haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um während der Corona-Krise Spenden für Bedürftige zu sammeln. Die Hollywoodstars verlosen nämlich eine Statistenrolle in ihrem neuem Film „Killers of the Flower Moon“.

Die sogenannte „allinchallenge“ macht derzeit bei Promis weltweit die Runde. Wer nominiert wird, muss sich etwas ausdenken, was er anschließend an seine Fans verlost.

Das gibt’s außerdem zu gewinnen

„Wenn ihr euch jemals gefragt habt, wie es ist, mit dem großartigen Martin Scorsese zusammenzuarbeiten – das ist eure Chance“, verkündeten die beiden ihre Idee einem Instagram-Video.

„Außerdem wollen wir euch anbieten, den Tag mit uns dreien am Set zu verbringen und an der Premiere teilzunehmen“, heißt es zudem. Darüber hinaus darf sich der durch Zufall ausgewählte Gewinner über ein gemeinsames Essen mit den Stars freuen.

So geht’s

Wer auf der Seite „AmericasFoodFund“ mindestens 10 US-Dollar spendet, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Mit dem Erlös sollen bedürfte Familien in den USA unterstützt werden.