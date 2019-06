Liam Hemsworth dreht Thriller für die 10-Minuten-Streamingplattform Quibi

Samstag, 29. Juni 2019 12:17 Uhr

Videoplattformen scheinen ja gerade wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Denke man allein in Deutschland zuletzt nur an TV Now oder Joyn. Die Streaming-Plattform Quibi startet zwar erst 2020. Hollywood-Star Liam Hemsworth wurde jedenfalls schon unter Vertrag genommen.

Hollywood-Star Liam Hemsworth (29) lässt sich auf ein neues Format der amerikanischen Videoplattform Quibi ein. In einer noch titellosen Thriller-Serie soll der Australier („Die Tribute von Panem“, „Independence Day: Wiederkehr“) die Hauptrolle eines todkranken Mannes spielen, der einen mysteriösen Auftrag annimmt, um damit die Versorgung seiner schwangeren Frau zu sichern.

„Sopranos“-Autor Nick Santora liefert das Skript, „Mad Man“-Regisseur Phil Abraham setzt den Stoff um, wie am Freitag die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ berichteten.

Filme nicht länger als 10 Minuten

Die Streaming-Plattform Quibi, deren Start für Frühjahr 2020 geplant ist, will nur Filme oder Serienepisoden anbieten, die nicht mehr als zehn Minuten lang sind. Also sozusagen Twitter für Filme. Der Videodienst schneidet seine Produkte auf das Smartphone zu.

Hinter Quibi stehen der Filmproduzent Jeffrey Katzenberg und die ehemalige Ebay- und HP-Chefin Meg Whitman. Auch Regisseure und Darsteller wie Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Anna Kendrick, Jennifer Lopez und Idris Elba haben bereits Projekte mit Quibi zugesagt. (dpa/KT)