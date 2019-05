Liam Hemsworth über Bruder Chris: „Er ist mein Held“

Donnerstag, 9. Mai 2019 12:16 Uhr

Liam Hemsworth (29) ist der jüngste von drei Brüdern, am wohl bekanntesten ist Chris Hemsworth (35), aber auch Luke Hemsworth (37) ist als Schauspieler tätig. Liam schaut vor allem zu Chris auf und hat nur wohlwollende Worte über seinen Bruder übrig.

Gegenüber dem britischen Herrenmagazin „GQ“ sagt er: „Er ist mein Held. Ich schaue zu ihm auf. Er ist mein letzter Anruf, wenn ich mich in einer 50-50 Entscheidung über ein Skript befinde, dann rufe ich Chris an.“ Verständlich, denn Chris Hemsworth ist als Schauspieler super erfolgreich und aktuell mit dem Kassenschlager „Avengers: Endgame“ in den Kinos zu sehen.

Er will ernstere Rollen

Solche Mega-Rollen hätte Liam Hemsworth natürlich auch gerne, vor allem nach seinem Film-Flop mit „Independece Day: Wiederkehr“. Der Film fiel bei den Filmkritikern durch und auch die Einspielergebnis ließen zu Wünschen übrig. Ein dritter Teil soll Aufgrund der durchwachsenen Einspielergebnis vorerst nicht umgesetzt werden.

Liam möchte sich zukünftig deswegen ernsthafteren Rollen widmen, um irgendwann ebenfalls in die Top-Liga der Schauspieler aufzusteigen, wie sein Bruder. „Nach ‚Independence Day‘ habe ich das Gefühl, dass ich mehr tiefgründigere Geschichten drehen will, mit mehr Charakterbezogenen Rollen“, so Liam.