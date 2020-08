26.08.2020 11:46 Uhr

Lili Reinhart mag keine Dessous-Szenen: „Ich habe nicht den perfekten Körper“

Lili Reinhart fühlte sich vor der Kamera unwohl, als sie in Unterwäsche drehen musste. Doch als Schauspielerin stehen solche Szenen manchmal auf der Tagesordnung.

Die „Riverdale“-Schauspielerin Lili Reinhart hatte nicht so viel Spaß daran, für die Serie eine Szene nur in Unterwäsche zu drehen, wie sie jetzt im Interview verriet.

Lili fühlte sich nicht gedrängt

Offenbar fühlte sich Lili sogar unwohl in ihrem Körper – trotzdem trat sie halbnackt vor die Kamera, um ihren Fans zu zeigen, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein.

Sie sagt, dass sie sich zwar nicht wohl fühlte, diese Szene zu drehen, sich aber auch nicht gedrängt dazu fühlte. Nun versucht sie ihren Fans Mut zu machen.

„Ich habe nicht den perfekten Körper“

Im Gespräch mit der „Los Angeles Times“ erklärte sie: „Ich habe nicht den perfekten Körper – kleine Taille, schöne Beine, dünn, klein, mini“, so Lili Reinhart.

Und weiter: „Ich musste in der letzten Staffel in BH und Unterhose spielen und ich fühlte mich richtig unsicher. Ich wollte es wirklich, wirklich nicht machen. Ich sprach mit niemandem darüber. Ich wurde nicht gedrängt. Ich machte es, weil es mein Job ist. Aber ich fühlte mich schlecht. Wirklich.“

Sie will ein gutes Vorbild sein

Doch der Fernsehdarstellerin war klar, dass sie ihren Fans ein gutes Vorbild sein muss. Sie verrät weiter: „Hier wird es kompliziert. Ich kann nicht von Body Positivity reden und sie dann nicht leben. Also auch wenn ich mich in meinem Körper nicht superwohl fühle, war es wichtig für mich, die Szene in meinem BH und meiner Unterhose trotzdem zu machen, damit die Leute meinen Körper sehen, wie er ist. Ich machte es für die Leute, die denken, sie müssen irgendwie aussehen.“

Trennung von Cole Sprouse

Erst vor wenigen Tagen gaben sie und ihr Ex-Freund Cole Sprouse in einem Instagram-Post ihre Trennung bekannt. Für seine Ex-Freundin hat der „Riverdale“-Star nur liebevolle Worte übrig.

„Lili und ich haben uns zunächst im Januar dieses Jahres getrennt und uns im März zu einer dauerhaften Trennung entschieden“, schreibt Sprouse in einem Instagram-Post. Dazu veröffentlichte er ein stimmungsvolles Bild, auf dem seine Ex-Freundin in einem Wald gen Himmel blickt.